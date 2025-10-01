Byla to jedna z těch zpráv, které vzbudily začátkem září poměrně velkou pozornost. Ve vedení RegioJetu Radima Jančury proběhly poměrně velké personální změny, rozložené do posledních několika měsíců. Skončila třeba CEO Jana Skalická a manažeři provozu vlaků Jakub Svoboda a Jiří Jahelka. Sami říkají, že odešli z vlastní vůle, další zdroje z firmy mluví o daleko větším tlaku ze strany Jančury.
Druhý největší osobní vlakový dopravce v Česku každopádně mění kurz i to, jak bude fungovat. Zakladatel firmy Radim Jančura teď v rozhovoru pro HN vysvětluje, z jakých důvodů ke změnám sáhl i proč to podle něj souvisí s globální krizí mužství.
Proběhly někdy ve vedení RegioJetu takhle velké změny?
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.