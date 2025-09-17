Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí 2025 překvapila svižným růstem a přiblížila se hranici 50 tisíc korun. Mezinárodní srovnání ovšem ukazuje, že ani při takovém tempu valorizace výdělků na tom Češi nejsou bůhvíjak skvěle. U sousedů na severu i na východě totiž rostou mzdy rychleji. Například Poláci si tak už dnes mohou ze svého příjmu dopřát více.
