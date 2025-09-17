Ve světě datových analýz a v době prudkého nástupu umělé inteligence do praxe fungují mnohé výrobní firmy v Česku i Německu stále na základě pocitů a plánují na papíru. Výjimky jako automobilky, farmaceutické giganty či další velkosériové produkce sice dosáhly špičkové úrovně, ale většina tradičních výrobců ztrácí technologický náskok. Investiční platforma RockawayQ ze skupiny Rockaway Capital Jakuba Havrlanta chce tento trend změnit. Týdeník Ekonom zjistil, že kupuje německou firmu NC Vision, která přináší umělou inteligenci přímo na výrobní linky.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.