V Česku aktuálně působí přes tisíc agentur práce, od ledna ale téměř polovině z nich hrozí, že se dostanou na druhou kolej. Stát hodlá upřednostnit zavedené agentury, které na trhu působí alespoň tři roky. Ty by měly na úkor svých konkurentů získat poměrně významnou výhodu. Cílem je omezit vykořisťování zejména zahraničních pracovníků a bojovat s nelegální prací, podle expertů však může dojít k přesnému opaku.
„Ze hry se vylučují legálně působící agentury práce jen proto, že na trhu nepůsobí dost dlouho. To je nerovný přístup k agenturám práce,“ varuje Petr Hůrka, odborník na pracovní právo a člen Legislativní rady vlády.
