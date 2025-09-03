Stovky lidí, kteří si poslední srpnovou sobotu přišli na den otevřené stavby prohlédnout téměř dokončené nové úseky dálnice D6 u Hořesedel a Hořoviček, byly svědky bizarní scénky. Na krajnici natáčel propagační video ministr Martin Kupka a jen o pár metrů dál se stejné činnosti věnoval také předseda opozičního ANO Andrej Babiš.
Večer se oba spoty objevily na sociálních sítích; více pozornosti vyvolal ten Babišův. Hovořil v něm o tom, že se současný ministr dopravy chlubí cizím peřím, když si za pár kilometrů nové vozovky zářící novotou připisuje zásluhy. „Nemá s tím nic společného,“ tvrdil expremiér s dodatkem, že většinu příprav této části dálničního tahu na Karlovy Vary „odmakali“ jeho lidé.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.