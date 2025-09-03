Mám teď pět prací, vydělávám si 3000 dolarů denně a v pohodě zvládám. Pracuju jen na dálku, a když po mně někdo chce docházet i jen jednou týdně do kanceláře, prostě řeknu ne. Na pravidelné porady nechodím a celkově si od firem, pro které pracuju, držím odstup. Tak popsal svou aktuální situaci jeden datový analytik ve vlákně „overemployed“ na sociální síti Reddit. Firmy se s podobným jednáním zejména technologických pracovníků v posledních letech setkávají stále častěji. Naučily se ho ale také spolehlivě rozpoznat podle několika znaků.
