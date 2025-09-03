O kontroverzním „šmírovacím“ zákoně, který umožní plošnou kontrolu chatů, by měla Rada EU hlasovat už 14. října. Proti návrhu dánského předsednictví, jehož primárním cílem je boj se sexuálním zneužívání dětí, podporuje 15 členských států z 27. „Je jen otázkou času, než volby vyhraje někdo, kdo existující nástroje využije k potlačení disentních názorů,“ varuje specialista na kybernetickou bezpečnost Michal Altair Valášek.
Jak má podle současného návrhu EU kontrola chatů technicky fungovat?
