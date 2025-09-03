Nový zákon „o odolnosti subjektů kritické infrastruktury“ vstoupil v platnost 19. srpna. Přináší zásadní změnu přístupu k bezpečnosti tohoto typu infrastruktury. Místo toho, aby se zabývala jejími fyzickými prvky, tedy budovami a dalším zařízením a jejich kontrolou, vztahuje své paragrafy na takzvané nepřerušené poskytování základních služeb státu. To jsou zejména energetika, logistika, zdravotnictví, potravinářství, bankovnictví, veřejná správa, bezpečnost nebo digitální infrastruktura. Nemocnicím, vodárnám, pekárnám, masokombinátům a řadě dalších firem v klíčových odvětvích přináší nové administrativní povinnosti, investice do bezpečnostních opatření a nutnost přijmout specializovaný personál.
