Jedna z nejúspěšnějších českých firem v digitální ekonomice prochází přelomovým obdobím. Po 21 letech nepřetržitého růstu si Notino, prodejce parfémů, kosmetiky a produktů péče o tělo a zdraví, muselo naordinovat ozdravnou kúru. Ne že by byznys původně brněnské společnosti byl nemocný – jen se začal poněkud zakuckávat, jak v interních procesech firma nabobtnala a ztratila původní lehkost.
„Museli jsme se zamyslet nad tím, jak firmu řídíme a jak všem těm věcem dát lepší řízení,“ říká generální ředitel Notina Zbyněk Kocián a popisuje, co všechno se ve firmě, která zaměstnává více než 2500 lidí a prodává ve 27 zemích, rozhodli změnit – včetně citelného propouštění.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.