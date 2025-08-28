1. Bundesliga útočí na Anglii přes YouTube
Britský youtuber Mark Goldbridge píše historii streamování sportovních přenosů. Jako soukromá osoba získal práva na vysílání 20 vybraných zápasů německé fotbalové 1. bundesligy pro ročník 2025/26. Je za tím snaha jedné z nejlepších národních soutěží oslovit širší publikum, a to zejména v generaci Z, a v druhém plánu na půdě hlavního konkurenta, anglické Premier League.
Šestačtyřicetiletý Goldbridge (vlastním jménem Brent Di Cesare) se prosadil kanálem věnovaným jednomu z nejpopulárnějších klubů světa Manchesteru United. Jeho The United Stand získalo postupně více než 2,1 milionu odběratelů. Jeho protagonista proslul ostrými a emocionálně pronášenými komentáři.
