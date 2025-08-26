Zná to každý chovatel psa, kočky nebo jiného domácího mazlíčka: i při sebelepší péči je čas od času nutná návštěva veterináře. Končívá doporučením, jak neduhy zvířete řešit, a v lepším případě má zvěrolékař připraven papír s instrukcemi, co všechno nakoupit. V horším si zákazník musí všechno zapamatovat. Digitální věk ale nabízí i jiné cesty, jak dokládá činnost českého start‑upu Vetstor. Zakladatelé přišli s inovací, která péči usnadňuje. Jeho aplikace propojuje zdravotní dokumentaci v informačním systému veterinární ordinace s mobilem chovatele. Tam majitel zvířete najde všechny potřebné informace, třeba jaké dietní krmivo nebo doplněk stravy pro lepší kondici mazlíčka koupit. Vetstor je navíc zároveň e‑shopem, kde je všechno potřebné k dispozici – stačí objednat a druhý den převzít zásilku.
„Vyvinuli jsme a od letošního února spustili nástroj, který funguje jako prodloužená ruka veterináře. Umožňuje lékaři zůstat v kontaktu s chovatelem i mimo ordinaci, dávat tipy ohledně prevence, připomenout termíny očkování, nabízet vhodnou výživu, ale také třeba uzavřít pro zvíře pojištění. Všechno funguje tak, aby to nezatěžovalo už tak hodně vytížené kliniky,“ vysvětluje šéfka Lucie Brabcová.
Start‑up tak přenáší do veterinárního světa technologie, které se už dnes běžně používají v lidské medicíně. Sází na stále větší připodobňování veterinární služby a obecně starosti o domácí mazlíčky k péči o člověka. A samozřejmě také na stále větší balík peněz, který jsou majitelé za svá zvířata ochotní utratit. Vetstor uspěl v soutěži Vodafone Nápad roku, v letošním ročníku se dostal do semifinále, mezi třicítku nejlepších projektů.
Nápad od labradorky
Nápad na založení e‑shopu, který propojuje veterináře s chovateli, se zrodil v hlavě Petra Kováčika z investorského studia Budeto. Kováčik vycítil, že trh s krmením či doplňky výživy má obrovský potenciál především s postupující digitalizací některých služeb. Sám choval labradorku Amy. „Kdyby mu včas někdo řekl, že bude mít s velkou pravděpodobností v dospělosti problémy s klouby a že tomu můžeme předejít podáváním kloubní výživy, dalo se problémům vyhnout,“ popisuje Brabcová kolegovy trable.
Kováčik projekt od začátku pojal ambiciózně a odpovídal tomu i výběr spolupracovníků. Ředitelka má více než desetileté zkušenosti ze světa financí, technologií i zvířat. „Působila jsem jako finanční ředitelka ve společnosti DámeJídlo (dnes Foodora), řešila jsem insolvenci módního e‑shopu Zoot a vedla jsem síť prodejen Pet Center, kde jsem měla na starosti expanzi a digitální transformaci,“ vypráví Brabcová.
Názory
- Julie Hrstková: Rovné příležitosti a transparentní odměňování? V Evropě běžná věc, v Česku vyvolává naprostou paniku
Události týdne
Téma čísla
- Učení mučení. Příprava na přijímačky se stala nepsanou nutností
- Chceme z Česka mozkovnu, a ne montovnu? Změňme přijímačky na střední školy
- Ze základní školy na střední: Jak to funguje v Česku a dalších evropských zemích
Rozhovor
Další témata
- Zelené sny narazily na realitu. Bez fosilních paliv nebude dost energie
- Na české domácnosti míří rekordní refixace hypoték. Jak stlačit splátky co nejníž?
- Tisícileté pátrání, jak vyrobit zlato, by mohlo být u konce. Start‑up na to už získal miliony dolarů
- Šéf Shellu v Česku: Vodík jako palivo teď nedává ekonomický smysl
Moderní řízení
Lifestyle
#datavize
Další klíčovou postavou Vetstoru je technologický expert Nikola Šafránek. I on má v životopise položky, které naznačují, že tento start‑up míří vysoko. „Vystudoval jsem informační technologie a z vysoké školy jsem naskočil do e‑shopu Alza, kde jsem úzce spolupracoval s jeho vedením. Potom jsem pomáhal rozjíždět třeba módní e‑shop Glami, kde se nám podařilo expandovat do jedenácti zemí,“ vypočítává Šafránek a dodává, že jeho hlavní specializací je vývoj mobilních aplikací.
Do každé veterinární ordinace
Jak vlastně funguje byznysmodel e‑shopu Vetstor? „Software je postavený nad informačním systémem ordinace a je pro veterináře i pro jejich klienty zadarmo. Souzníme s myšlenkou, že prevence a pomoc s ní by měla být bezplatná. Vetstor vydělává na tom, že nabídne chovateli zboží, které by si stejně koupil. Na výsledné marži z prodaného krmiva, doplňků stravy nebo zvířecí kosmetiky se férově dělíme s veterinářem,“ vysvětluje Brabcová.
Pro veterináře je podle ní taková spolupráce výhodná. Přestože většinou sami v ordinacích sortiment pro mazlíčky prodávají, klienti u nich většinou koupí jen první balení. A pak už hledají na internetu a objednávají jinde. Pokud ale využívají aplikaci Vetstor, je větší pravděpodobnost, že v jejím e‑shopu budou nakupovat pravidelně a veterinář na tom vydělá. Stejně jako majitelé start‑upu.
Vetstor nyní spolupracuje se zhruba pěti desítkami veterinárních klinik. Právě na ně cílí v první řadě, protože tvoří většinu trhu. Postupně by ale měl podle plánů být i v menších ordinacích. „Každý veterinář, který si vede elektronickou evidenci a vnímá naši službu podporující prevenci jako přínosnou, je naším potenciálním zákazníkem,“ dodává šéfka Vetstoru.
Zvířecí lékaři podle ní mají o službu zájem. A to nejen kvůli tomu, že pomáhá jejich pacientům. Zároveň usnadňuje práci jim samotným. Většina klinik je dnes vytížená na maximum a ocení, že díky Vetstoru šetří čas. Místo vypisování receptů a papírů s pokyny pro chovatele pošle veškeré informace z IT systému ordinace rovnou do aplikace v mobilu chovatele. „Více než polovina lidí, kterým veterináři Vetstor nabídli, si aplikaci nainstalovala a využívá ji,“ dodává Brabcová.
Aktuálně tak má Vetstor 15 zaměstnanců, kteří se mimo jiné starají o akvizice klinik a veterinářů. Do příštího roku by se jejich počet měl zdvojnásobit kvůli oslovování dalších veterinárních klinik.
Česko je nám malé
Z desítek již nasmlouvaných klinik by do budoucna v Česku měly být stovky veterinárních praxí. Domácím trhem ale ambice start‑upu nekončí. Už od začátku rozvíjí byznys tak, aby bylo co nejjednodušší expandovat také do zahraničí. „Tržby za potřeby pro domácí mazlíčky v Evropě se pohybují kolem 40 miliard eur ročně, celkem chovají lidé na starém kontinentu na 340 milionů mazlíčků. Je to obrovský trh,“ vysvětluje Brabcová.
Už v příštím roce plánuje vedení vyzkoušet štěstí v sousedních zemích, Německu, Polsku nebo Rakousku. „Jsou nejzajímavější i s ohledem na logistiku. Jako zajímavou příležitost vnímáme ale také třeba Nizozemsko, Francii nebo Itálii,“ dodává šéfka firmy. V zahraničí plánuje spolupracovat s místními partnery.
S rozjezdem Vetstoru v cizině má pomoci také investice, kterou se firmě podařilo letos získat. Celkem půl milionu eur, tedy necelých 13 milionů korun, do firmy vložili dva investoři: Purple Ventures a Zaka VC. Oba zaujal právě miliardový potenciál „mazlíčkového“ trhu a využití technologií v tomto byznysu.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.