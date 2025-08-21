1. Otava chystá velkou investici v USA

Otava chystá velkou investici v USA
Skupina MTX miliardáře Petra Otavy patří mezi významné dodavatele pro automobilový průmysl. V době, kdy řada společností řeší celní politiku prezidenta Donalda Trumpa, její firma Strojmetal Aluminium Forging udělá jednu z největších českých investic do výroby v USA. Evropské automobilky tam výrobce hliníkových dílů do podvozků aut lákaly už několik let. Otava ale nejdřív upřednostnil stavbu závodu v Bruntále na severní Moravě. Letos však MTX zájem automobilek vyslyší a postaví za oceánem závod na zelené louce.

„Investujeme 100 milionů dolarů (asi 2,1 miliardy korun) během deseti let. Postavíme dvě automatizované kovací linky s vlastní výrobou litého materiálu. Strojmetal se díky investici v USA velikostí zdvojnásobí,“ řekl Miroslav Záhorec, generální ředitel firmy a místopředseda představenstva MTX zodpovědný za finance.

Investice v USA skončí nejspíše v Severní Karolíně nebo Georgii, kde lze v USA pro průmysl stále získat schopné lidi.

