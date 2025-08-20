Měl to být triumf ruského automobilového průmyslu. A zároveň vzkaz Západu: obejdeme se i bez vašich aut a komponent, umíme celé auto vyrobit sami. Novou Ladu Iskra, auto pro široké masy a zároveň vůbec první nový model uvedený na domácí trh od začátku invaze, si byl ostatně letos prohlédnout přímo v největší ruské automobilce AvtoVAZ i sám prezident Vladimir Putin.
„Iskra je vůz složený z 90 procent z domácích, v Rusku vyrobených dílů. Jeho vývoj zabral rekordně krátký čas, pouhé tři roky,“ hovořil o novince pyšně při loňském představení prototypu šéf automobilky Maxim Sokolov. Pokud jsou jeho slova o podílu domácích komponent pravdivá, bylo by to skutečně přelomové – dosud AvtoVAZ „skládal“ své vozy z více než poloviny ze součástek z ciziny.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.