Na realitním trhu aktuálně panuje přesvědčení, že ceny nemovitostí dál porostou. A má to své racionální základy. Nicméně správný realitní investor by měl vždy brát v úvahu i nepříznivé scénáře. Jak totiž ukazují jiné země, ke zvratu ve vývoji může dojít nečekaně a rychle a sešup může být prudký. Je proto vhodné se na tyto události podívat a zamyslet se, jak pravděpodobně mohou nastat také v Česku.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.