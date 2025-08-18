Naše podíly jsou sice často mikroskopické, ale zajišťují přístup k top transakcím, říká šéf a zakladatel investiční společnosti NWD Štěpán Tvrdý. Jeho firma spoluinvestuje se světovými private equity fondy a díky tomu získala podíly třeba ve Figmě, SpaceX, Canvě či OpenAI – i když tyto společnosti veřejně obchodované nejsou. V rozhovoru pro Ekonom vysvětluje, proč české fondy často nestačí zahraniční konkurenci, jak private equity prochází krizemi a proč se NWD vyhýbá investicím, kde má velké slovo stát.
Správě aktiv jste se začal věnovat před více než dvaceti lety, kdy jste založili NWD. Nyní se soustřeďujete na private equity, tedy investice soukromého kapitálu do společností, které nejsou veřejně obchodovány. Jak se podle vašich zkušeností private equity za posledních deset let změnilo?
Změnilo se to, stejně jako se mění všechno. Private equity prošlo dynamickým vývojem, který odráží proměny celého investičního prostředí. V českých podmínkách byl nástup tohoto segmentu spojen především s aktivitou lokálních investorů a vlastníků kapitálu, kteří podporovali začínající podnikatele a zakladatele firem. Tehdy byly české private equity fondy jedním z mála míst, kde bylo možné získat významné financování nebo realizovat exit. Dnes se řada zakladatelů firem a start‑upů orientuje na mezinárodní trhy už od začátku, ať už díky zahraniční pracovní zkušenosti, studiu nebo globálním ambicím projektů. Přirozeně tak vyhledávají partnery i mezi zahraničními fondy, které disponují rozsáhlejším kapitálem, zkušenostmi a globální sítí kontaktů – tedy nástroji, jež mohou být pro expanzi rozhodující.
