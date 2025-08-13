Víc prevence, zodpovědnější přístup lidí k vlastnímu zdraví, odvážnější politici i zdravotní pojišťovny. Tak by si oslovení odborníci představovali některé ze změn vedoucích k tomu, aby si český zdravotnický systém udržel současnou úroveň. V ohrožení je nejen kvalita péče, ale i její dostupnost. Z průzkumů vyplývá, že v některých oborech více než polovina ambulancí již nepřijímá nové pacienty a v mnoha regionech se termíny prodlužují na měsíce.
„Považuji české zdravotnictví za velmi kvalitní a dostupné, ale systém už lehce narazil – jen to ještě necítíme. Je po dvanácté hodině,“ říká Adam Janek, ředitel Očního centra Praha a bývalý člen dozorčí rady VZP. Identifikuje tři klíčové problémy: demografický vývoj, stárnutí personálu a nedostatek financí. „Stárnou lékaři, zdravotní sestry i veškerý nelékařský personál a celý systém se na to bude muset připravit,“ dodává Janek.
