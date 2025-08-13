Fenomén podvodů s účtenkami funguje desítky let. Někteří podnikatelé si mezi sebou vyměňují či prodávají kopie daňových dokladů do 10 tisíc korun, falšují na kopiích data anebo nakupují cizí účtenky přes inzeráty na webu. Cílem je přifouknout náklady a snížit si tak odvod DPH, případně daň z příjmu. Stát na tom tratí ročně řádově stovky milionů až nízké jednotky miliard korun.
Finanční správa proti tomu dosud nedovedla efektivně bojovat – neexistovala žádná centrální databáze účtenek, kde by kontroloři doklad ověřili. To se teď mění, úřad právě takovou databázi začíná budovat. Účinnější kontrola by měla podvody s doklady omezit.
