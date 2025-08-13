Jak si uchovat přehled o majetku v době, kdy velké hodnoty vlastníme v digitální podobě, tedy zejména jako akcie, kryptoměny, ale i smlouvy? Český start-up Eterny pro tyto účely staví nástroj, v němž propojuje každodenní správu majetku s dlouhodobým plánováním. Člověk díky němu nejenže ví, co má, ale zároveň mu pomůže připravit majetek na dědické řízení. „Náš systém umí obsah nejen uchovat, ale i číst. Je to trezor, který má mozek,“ říká zakladatelka Eterny Jitka Paterová.
Všechno začalo její osobní zkušeností. „Moje známá přišla nečekaně o muže a najednou nastal zmatek, kde má své dokumenty, účty, investice, pojistky, krypto, podíly. V Česku máme naštěstí dědické řízení, ale ani notáři nemají přístup do registru, aby viděli vše na první dobrou,“ vysvětluje Paterová. „Přitom jde o věci, na kterých záleží a které budujeme i pro budoucnost našich dětí.“
Z této zkušenosti vznikla platforma, kde je její zakladatelka zároveň také CEO. Životní okolnosti se mění náhle nejen s úmrtím, ale také s příchodem nemoci, s rozvodem, komplikace může způsobit třeba jen zapomenuté heslo. A peníze je možné ztratit i z nepozornosti, typicky kvůli prošlým smlouvám.
„Lidé ztrácí přehled nejen o majetku, ale také o svých závazcích. Nevědí, co jim uniká. Jak zastaralé mají finanční produkty a pojistky. Nevědí, co řešit dřív, a ne všichni mají finanční poradce, kteří se opravdu vyznají. A když přijde životní zlom, je to chaos,“ dodává Paterová.
Pomocníkem je i blockchain
I tak by Eterny jako digitální úschovna ještě nemusela být atraktivní, proto má nabídnout víc. Do systému si uživatel nahraje důležité dokumenty, jako jsou různé smlouvy, plné moci, rodinné listiny, propojí ho s bankovními účty nebo kryptoměnovými peněženkami. A tím to teprve začíná.
„Náš systém Eterny auditor umí obsah číst, najít chyby, upozornit na expirace, chybějící podpisy nebo třeba špatné RPSN,“ vysvětluje Paterová. Člověk se v nějaké nastalé situaci může rozhodnout řešit ji sám, nebo rovnou vše nasdílet svému poradci, právníkovi či důvěrné osobě. Další předností Eterny je příprava na předání majetku. Jak říká iniciátorka projektu, důstojně a bez zmatku: „Jedna věc je majetek předat, druhá věc je předat ho v dobrém stavu. Aby bylo možné majetek vůbec dědit, je dobré o něm vědět.“
Technologie umožňuje uživateli definovat přístupové scénáře – kdy a komu se mají informace zpřístupnit. Tím se eliminuje riziko, že v případě úmrtí, hospitalizace nebo ztráty kapacity zůstane majetek nepřístupný.
„Můžete vlastnit něco v trezoru, kam potřebujete přístupový PIN, nebo v krypto světě klíč, bez kterého se k majetku nedostanete. A pokud ho nikdo jiný nezná, může se stát, že příbuzní ani nezjistí, že jste vlastnili miliony v digitálních aktivech,“ doplňuje spoluzakladatel Pavel Kučera, CTO Eterny a bývalý technologický šéf Avastu.
Svými zkušenostmi se Eterny staví tak, aby uživatelé nemuseli nikomu věřit, ani samotné platformě. Proto zapojuje i blockchainovou technologii. „Využíváme ji ze dvou důvodů. Jednak spravujeme i kryptoměny a také je to pro nás technologie, která je založena na trustless filozofii,“ popisuje Kučera výhody využití decentralizovaného uchovávání záznamů. Budoucností jsou podle něj mechanismy zajišťující, aby se k datům ve správný okamžik dostali ti, kteří se k nim dostat mají, bez zásahu kohokoli dalšího. „Například nechceme vědět, jaký má kdo k trezoru PIN.“
Nová kategorie ve fintech
Ve světě přibývá digitálních hrozeb i netransparentních fintech řešení. Důrazem na bezpečnost, uživatelskou kontrolu a technologickou nezávislost má nový český digitální trezor zaujmout zákazníky. Primárně cílí na lidi s rozprostřeným majetkem. Tedy na ty, kdo investují, podnikají nebo jednoduše mají složitější finanční život. Ale zakladatelé věří, že přehled nad důležitými věcmi by si měl udělat každý, kdo nese zodpovědnost, ať už za děti, partnera nebo rodinu.
„Zároveň jsme připraveni nabídnout naše řešení firmám, bankám nebo do family offices. Vidíme obrovský potenciál v tom, když bude správu majetku možné digitalizovat i na institucionální úrovni,“ říká Paterová.
Start-up Eterny patří mezi letošní finalisty Nápadu roku a podle zakladatele soutěže Martina Kešnera porotce zaujal hned ve třech klíčových oblastech.
V první řadě je to samotný tým. „Zakladatelé jsou velmi zkušení , s expertízou ve vývoji, technologiích i předchozí zkušenosti s podnikáním. Spoluzakladatel Pavel Kučera – CTO Eterny – byl v minulosti CTO Avast. Druhý důvod je inovativnost nápadu,“ říká Kešner.
Vytváří se tu nová kategorie správy majetku. „Při využití technologií a umělé inteligence chtějí umožnit svým zákazníkům lepší zkušenost v rámci správy majetku, digitalizace dědického řízení či komplexní přehled přes tradiční finanční aktiva až po krypto. Vše na jednom místě,“ pokračuje Kešner.
Jelikož správa majetku a dědické řízení se týkají většiny populace, tržní příležitost pro nápad je velká, z českého trhu je možné ho přenést na jiné. Kešner používá pojem wealth management ve fintech. „Bude jedním z nejrychleji rostoucích segmentů v následujících letech, s průměrným ročním růstem přes 10 procent,“ odhaduje.
Finance jsou, teď do ciziny
Start-up Eterny za krátkou dobu získal pro svůj rozvoj peníze. Mezi andělské investory patří Kateřina Havrlant, Vít Endler nebo Richard Valtr, pre-seed kolo vedl Purple Ventures. Přidaly se také fondy DEPO Ventures a JIC Ventures.
Start-up získal ocenění Mastercard Product Innovation Award ve Vídni a připravuje další spolupráci s Mastercard na lokální i mezinárodní úrovni. Rozšiřuje se tým, roste obchod a v přípravě je první zahraniční pilot.
„Naším cílem je, aby Eterny nebylo jen další aplikací. Chceme změnit způsob, jak lidé přemýšlejí o majetku, bezpečnosti a odpovědnosti,“ věří Paterová své myšlence. Ve druhé polovině roku chystá její tým uvedení mobilní aplikace s intuitivním rozhraním a novými funkcemi.
