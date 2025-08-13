Internetové diskuse jsou často plné nostalgie, jak to ekonomicky bylo v minulosti lepší než dnes. Liší se jen doba, do které se různé generace vracejí: někdo to vztahuje ještě k socialismu, někdo zas k devadesátým letům. Bylo ale v minulosti skutečně lépe? Podívali jsme se, jak na tom byli motoristé a zájemci o nové auto před 25 lety, na začátku nového tisíciletí.
V televizi Kobra 11, Akta X či Přátelé, v kinech hity jako Samotáři, Musíme si pomáhat nebo 60 sekund a mistrem světa formule 1 Michael Schumacher s Ferrari. A taky litr Naturalu 95 za 28,80 koruny, litr nafty za 24,75 koruny a dálniční známka na rok za osm stovek. Z dnešního pohledu to byl před 25 lety pro průměrného motoristu ráj.
