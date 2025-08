Čeští skauti ve snaze diverzifikovat své zdroje vytvořili vedle dotací a členských příspěvků třetí nohu svého příjmu – obchodní činnost. Nejvíce je posílilo, když vstoupili na trh s energiemi. Projekt Skautská energie původně cílil na zajištění výhodných cen elektřiny a plynu pro jednotlivá střediska a členy. Později skauti projekt otevřeli veřejnosti a po turbulentních událostech spojených s energetickou krizí ho transformovali do dnešní podoby. „Cílem není co nejnižší cena za každou cenu. Snažíme se budovat bezpečný projekt nabízející konkurenčně výhodnou cenu spojenou s dobrým pocitem, že podporujete skautskou organizaci,“ říká Tomáš Slavík, ředitel a duchovní otec skautských energetických aukcí, jejichž letošní ročník vrcholí v těchto dnech.

Na jakém principu je Skautské energie postavena?

Sdružujeme přes sedmdesát pět tisíc členů organizovaných ve více než pěti stech samostatných střediscích. Kvůli tomu jsme před patnácti lety začali hledat různé optimalizační mechanismy. Jako první jsme spustili službu, které dnes říkáme Skaut Mobil. Lze si to představit jako virtuálního operátora, který pro naše jednotky i zapojené členy zajišťuje výrazně levnější telefonní a datové služby. Vyzkoušeli jsme si, že koncept sdružené objednávky velmi dobře funguje – čím více toho od dodavatelů poptáváme a nakupujeme, tím lepší dostáváme nabídku. Začali jsme přemýšlet, co dalšího by do tohoto konceptu mohlo zapadnout. Stovky skautských středisek, která sdružují oddíly po celé České republice, odebírají ve svých klubovnách a základnách elektřinu a plyn, tak jsme pro ně zkusili společně poptat energie. Ukázalo se, že je to velmi výhodné. Dosahovali jsme na úspory v řádu asi 40 procent oproti běžným nabídkám na trhu.

Jak energetický projekt vyrostl do dnešní podoby?

Na začátku jsme chtěli především optimalizovat náklady našich jednotek. Záhy jsme se na projekt začali dívat jako na určitou formu členského benefitu. Pro naši organizaci pracují tisíce dobrovolníků, kteří vedou skautské oddíly. Nabídli jsme jim možnost připojit se se svými osobními domácími spotřebami. Prošli jsme několika změnami dodavatelů a výběrovými řízeními. Když jsme byli přesvědčeni, že to zvládáme administrativně a obchodně, službu jsme otevřeli veřejnosti, protože platilo, že čím víc se nás zapojí, tím výhodnější to bude pro každého, tedy i pro nás. Zároveň jsme díky tomu od dodavatelů dostávali provizní příspěvek, který bylo možné využít na činnost organizace.

Říkáte, že projekt existuje již několik let. Jak obstál v energetické krizi?

V roce 2021 jsme sdružovali zhruba 35 tisíc odběrných míst. Soutěž tehdy vyhrál menší dodavatel zastřešený velkou mateřskou firmou, se kterou jsme do té doby několikrát spolupracovali, takže jsme neměli důvod při výběru pochybovat. V letech 2021–2022 ale trh lítal nahoru dolů a dodavatelé se zbavili fixních ceníků, tudíž projekt neměl šanci ve svém základním modelu dále pokračovat. Ve startující krizi neférovým jednáním dodavatel nedostál svým závazkům s naší organizací i s dalšími zákazníky. Byla to složitá doba, jelikož jsme se snažili reagovat v čase, kdy dodavatelé neměli zájem o zákazníky. Podařilo se nám najít náhradní řešení a převést zhruba polovinu z tehdejšího počtu zákazníků k jinému dodavateli. Zbytek si našel vlastní cestu.

Jak se povedlo původní řešení obnovit?

V roce 2023 jsme se zeptali skupiny zákazníků, které jsme udrželi, zda bychom se k němu měli vrátit. Překvapilo nás, jak velká byla poptávka – 97 procent z nich to chtělo. Dvě třetiny vyjádřily preferenci, abychom činnost obnovili co nejdříve, i za tu cenu, že trh ještě nebude plně stabilizovaný. Byl to pro nás silný impulz, ale věděli jsme, že vlivem popsaných událostí tu bude i obrovské množství nedůvěry. I proto, že bývalý dodavatel se snažil zbavit odpovědnosti a v soudním řízení, které stále běží, svádí vinu na nás. Udělali jsme proto řadu opatření a pokusili se vytvořit nový model, který se od původního zásadně liší.

V čem změna spočívá?

Dřív jsme do soutěží přijímali větší množství dodavatelů s cílem mít co nejnižší cenu. Nyní zveme do aukce jen menší množství předem vybraných dodavatelů. Každý dopředu ví, kdo se soutěže zúčastní. Letos jde o Pražskou Plynárenskou, Centropol Energy a Yello. Jsou to dodavatelé, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a víme, že v období energetické krize nejednali proti zákazníkům. Značka Skaut má pro nás vysokou hodnotu, a tak jsme se rozhodli ji více chránit a provozovat projekt sami bez dalších prostředníků. Investovali jsme do vývoje vlastního zákaznického portálu a skautského call centra a veškerou odbornou zprostředkovatelskou práci nyní zajišťujeme vlastními silami.

Hovořil jste o řadě opatření. Která další to jsou ?

Nejpodstatnější je, že nově nezastupujeme zákazníka na základě plné moci. Chtěli jsme, aby měl zákazník vše ve vlastních rukou. Vytváříme prostředí, kde by se mohli potkat dodavatel s výhodnou nabídkou a zájemce. Samotný obchod probíhá přímo mezi nimi podle námi nastavených pravidel. Nijak neomezujeme strany v následné komunikaci, mohou se domluvit na případné úpravě smlouvy a dalších záležitostech. S tím souvisí i nezávaznost jednání. Dnes se pouze do konce července přihlásíte s tím, že máte zájem účastnit se aukce. Tento krok je úplně bez rizika. Přihláškou si pouze zajistíte závaznou nabídku dodavatele, se kterým máme smlouvu. Dodavatel, který se účastní, má zájem v aukci získat desetitisíce zákazníků, takže předložený návrh bude pravděpodobně dobrý. Následně je každému zákazníkovi předložena vysoutěžená nabídka a je jen na něm, jestli ji přijme.

Vítězná nabídka je tedy nezávazná, ale zároveň se odvíjí od počtu zájemců. Může ji dodavatel revidovat v případě, že nedojde k uzavření určitého počtu smluv?

S našimi dodavateli je uzavřena smlouva, která stanovuje, že mají povinnost se zúčastnit aukce. Zároveň počítají s tím, že reakce potenciálních zákazníků na jejich nabídku nebude stoprocentní, takže si dopředu kalkulují určitý propad od absolutního počtu přihlášených. A tím, že jde o dlouhodobou spolupráci, mohou reálné množství uzavřených smluv odhadovat na základě historické zkušenosti. Nabídka, kterou v aukci předloží, je neměnná a závazná.

Co musí splňovat dodavatel, který chce s vámi spolupracovat?

Na českém trhu existují vyšší desítky dodavatelů energií. Ti největší, kteří mají třeba milion zákazníků, obvykle nemají zájem do podobných soutěží vstupovat, jelikož mají obrovské množství klientů a těží z toho, že většina lidí nechce měnit dodavatele. Naprostá většina zbývajících dodavatelů má jen nižší jednotky tisíc spravovaných odběrných míst. Ti také nepřicházejí v úvahu, jelikož do soutěží přinášíme desetitisíce zájemců a oni by je pravděpodobně nezvládli administrovat. Soustředíme se na středně velké dodavatele, zhruba tři až pět, aby byl zachován prvek soutěže. Nechceme zapojit úplně každého, ačkoliv to na první pohled může vypadat jako výhoda pro zákazníky. Naším cílem není co nejnižší cena za každou cenu. Snažíme se budovat bezpečný projekt nabízející konkurenčně výhodnou cenu spojenou s dobrým pocitem, že podporujete skautskou organizaci.

Podle jakých kritérií se posuzuje nejlepší nabídka?

Je to jednoduchý výběr založený na porovnání cen energií, protože vše ostatní je součástí smlouvy s dodavateli. Ta je shodná se všemi dodavateli, se kterými máme dlouhodobou spolupráci. Mimo jiné je v ní pevná částka odměny pro skautskou organizaci za pořádání soutěže a odbavení zákazníků. Ta částka je 66 Kč za megawatthodinu spotřeby připojeného zákazníka. Výběr tedy není ovlivněn tím, že by nám jako organizátorovi někdo nabídl větší provizi. Plyn a elektřinu soutěžíme samostatně, takže se může stát, že aukce má dva vítěze.

Tomáš Slavík, ředitel týmu Skautská energie Foto: HN – Václav Vašků

Zohledňujete při zprostředkovávání dodávek energie environmentální aspekt?

V současnosti ne. Abych to vysvětlil, v roce 2020 jsme zákazníkům nabízeli, zda si chtějí u elektřiny, kde to dává smysl, za malý příplatek koupit certifikát, kterým dodavatel zaručuje, že dané množství energie bylo vyrobeno z obnovitelných zdrojů. Nicméně poté, co jsme se v dané oblasti dále vzdělávali, jsme dospěli k závěru, že je férovější podobnou nabídku neposkytovat. Tyto nabídky totiž často představují spíše greenwashing než skutečné přispění k udržitelnosti ve světě.

Kolik osob nyní využívá Skautskou energii? A mohou se zapojit i právnické osoby a podnikající fyzické osoby?

Na vrcholu před energetickou krizí to bylo zhruba 35 tisíc. Následně jsme zachránili zhruba polovinu a na tom čísle se pohybujeme i dnes, takže mluvíme zhruba o 15 tisících odběrných místech. Prapůvodně byl projekt zaměřen na naše střediska, tedy právnické osoby, a domácnosti přišly až následně. Dnes však tvoří naprostou většinu odběrných míst. Jsme otevřeni i právnickým osobám. Složení našich zákazníků je pestré, často se hlásí i různé organizace a SVJ, měli jsme zapojeny i menší obce nebo minipivovary a další provozy. Jediné omezení se odvíjí od spotřeby. Máme střešní limit 300 megawatthodin odběru ročně na jedno odběrné místo, jelikož ti, kteří mají vyšší spotřebu, už si dle našich zkušeností zvládnou vyjednat individuální cenu. Zároveň platí, že v případě uzavření smlouvy musí být odběrné místo připojitelné do 1. března následujícího roku.

Tomáš Slavík je dlouholetým ředitelem v organizaci Junák – český skaut, kde rozvíjí i obchodní projekty jako Skautská energie. Vystudoval VŠE, vedl vodácký oddíl v Plzni i výpravy na světová jamboree. Je skautem od roku 1992, miluje dobrodružné cestování a má dvě malé děti.

Dá se vyčíslit jaké prostředky díky provizím Junák ročně získá?

Za posledních osm let, kdy účast nabízíme i veřejnosti, jsme na výnosech od dodavatelů vybrali přes 35 milionů, díky čemuž se daří financovat zajímavé aktivity našeho skautského ústředí.

O jaké aktivity jde?

Například Tiskové a distribuční centrum, za které zodpovídám já, vydává skautské časopisy, které distribuujeme všem členům. Máme jich šest, každý je zaměřen na jinou věkovou kategorii a vycházejí pětkrát ročně. Jde o obrovský projekt, který dnes stojí téměř 10 milionů ročně a kterému je věnována velká část získaných prostředků nejen ze Skautské energie, ale i z výnosu Skaut Mobilu, kde jsou provizní prostředky vyšší. Dohromady mohou skauti ročně na obchodních aktivitách získávat kolem 15 milionů. Investujeme do různých IT projektů. Jde například o metodické podpory a zpravodajské portály pro naše vedoucí a členy, jako je například skaut.cz, Skautská křižovatka, databáze základen a vzdělávacích akcí či registrační systém skautIS, pomocí kterého se spravují osobní údaje členů.

Jak velkou část rozpočtu peníze z provizí představují?

Jedním z hlavních cílů projektu je zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost skautské organizace. Nejde o to, jestli zajistíme 12 nebo 15 milionů ročně, jelikož to jsou pořád poměrně malé sumy v rámci provozu celé organizace. Potřebujeme ale diverzifikovat zdroje, abychom byli zabezpečenější a zvládli v dlouhodobém pohledu zajišťovat naši činnost členům, rodičům a celé společnosti. Největší příjmy jsou stále z dotací a z členských příspěvků. Obchodní aktivity představují třetí pilíř financování. Přesné vyčíslení je obtížné, jelikož organizace je složena ze stovek samostatně hospodařících jednotek. Členský příspěvek placený na ústředí letos vychází na 430 korun. Když si vezmeme těch 15 milionů a 75 tisíc členů, tak to vychází zhruba na 200 korun na člověka. Jinými slovy, pokud bychom se chtěli vzdát obchodních aktivit a zachovat stejný výnos, musel by být členský příspěvek zhruba o polovinu vyšší.

Neplánujete tedy zisk z obchodních aktivit zvýšit?

V současnosti je naším největším úkolem rozvoj a stabilizace Skautské energie. Investujeme do vyšší míry automatizace. Před několika týdny jsme zapojili umělou inteligenci do kontroly přihlášek. Je běžné, že zákazník se při vyplňování dopustí chyby. Naší konkurenční výhodou ve vztahu k dodavatelům, která se může projevit do lepší ceny, může být to, že díky AI budou naše data skoro dokonalá. Toho docílíme tím, že jsme schopni automaticky z posledního vyúčtování vytáhnout všechny potřebné údaje a rovnou vyřešit případné nesrovnalosti.

Přemýšlíte i o dalších projektech?

Plánujeme rozvoj Skaut Mobilu. Letos se pustíme do představení služby rodičům. Mým snem je, že by se v budoucnu mohl stát plnohodnotným virtuálním operátorem poskytujícím služby na celém českém trhu. Hledáme i další projekty, které by mohly obchodní aktivity posílit. Zároveň ale nechceme brát každou příležitost hned. Pečlivě zvažujeme a porovnáváme hrozící rizika a benefity. Hodně energie vkládáme do zkoumání projektu v pojišťovnictví. Opět je to něco, s čím se každodenně setkáváme, jelikož pojištění na našich akcích se týká každého našeho člena a jednotky, které je pořádají. Přirozeně hledáme nějaké centrální řešení, ale narážíme na to, že trh je silně regulován. Zároveň chceme do budoucna neformálním vzděláváním posílit finanční gramotnost a přemýšlíme i nad tím, zda by nějaký byznysový potenciál nebyl ve spolupráci s bankami. Rovněž máme rozpracovaný projekt ústředních účetních služeb. Nejprve by se nabídly našim jednotkám a střediskům, které v současnosti využívají služeb externistů, a v pozdější fázi by mohly být poskytovány i mimo skautskou organizaci.

Jsou podobné podnikatelské aktivity typické i pro skautské organizace v zahraničí?

Co se týče komunitního zajišťování spotřebitelských služeb, jde spíše o unikát. To ale neznamená, že by podnikání bylo skautským organizacím ve světě cizí. Například ve Velké Británii, kde skauting vznikl, poskytuje tamní organizace služby pojišťovacího makléře. Trh je tam ale obrovský – a zároveň to je násobně větší organizace, takže má podmínky trochu jednodušší. Jinde ve světě si organizace vydělávají například prodejem kalendářů nebo sušenek, ty jsou typické pro USA. Rozdíl je v tom, že u nás jsou obchodní projekty zcela oddělené od skautského programu. Členové organizace se do nich nezapojují – služby nenabízejí ani neprodávají.