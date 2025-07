Na pracovním trhu vyrostla lidskému druhu nová velká konkurence – umělá inteligence. Během pár let od svého nástupu zasáhne podstatnou část pracovních profesí. Některé zaniknou, jiné se zásadně promění. Přinese to jak příležitosti ve formě vyšší produktivity či ulehčení těžké dřiny, tak i hrozby, jako je vysoká nezaměstnanost či prohlubování nerovností ve společnosti. Dobrou zprávou je, že je stále jen na nás, jaký typ technologie z umělé inteligence uděláme a jak ji začleníme do naší společnosti. V Ekonomu, který právě držíte v ruce, jsme zkoumali, jakým způsobem promění umělá inteligence český pracovní trh bílých límečků. Jak dopadne na pracovníky ve školství, zdravotnictví, IT i dalších oborech, jak změní způsob, jakým práci hledáme a jak jsme na pracovní pozice přijímáni.

Na závěr jedno upozornění: další číslo Ekonomu vyjde po týdenní pauze 7. srpna.

Přeji pěkné čtení.