Sice malý, ale stabilní růst: to asi nejlépe vystihuje český trh s novými auty. Za šest měsíců roku 2025 si našlo k zákazníkům cestu téměř 123 tisíc nových osobních aut. Tak vysoké číslo Svaz dovozců automobilů u pololetních statistik dlouho nezveřejnil. Jednička trhu je nadále stabilní, ale za ní se strhl nelítostný souboj o každé prodané auto.

Mezi lednem a červnem letošního roku se v Česku prodalo 122 639 nových osobních aut. Je to o 2,9 procenta více než loni. Není to závratný nárůst, ale loni na konci roku byl celý trh na několikaletém maximu a v historických tabulkách se dostal mezi nejlepší pětku. Takže zatím je dobře našlápnuto loňské maximum ještě vylepšit. Prodeje podle Svazu dovozců automobilů nadále táhnou firmy, které nakoupily 73,5 procenta ze všech aut. Co je ale ze statistik naprosto viditelné a možná zajímavější, že i bez firemních dotací jde prodej elektromobilů rychle nahoru. Za první polovinu roku mělo čistě bateriový pohon 6910 nových aut a jejich podíl překročil 5,6 procenta. Pro srovnání, za celý loňský rok se prodalo 10 933 nových elektro­mobilů, a to skoro 6,5 tisíce z nich bylo podpořeno dotací. Plug‑in hybridů pak bylo 4968 kusů.