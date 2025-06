1. Japonci spasí ocel v USA „pod dohledem“

Foto: US National Archives and Records Administration

Japonská firma Nippon Steel dokončila převzetí společnosti US Steel poté, co souhlasila s podmínkou přenechat americké vládě takzvanou zlatou akcii. Transakce má hodnotu 14,9 miliardy dolarů (332 miliard korun) a dělá z Nipponu jednoho z největších světových výrobců oceli a významného hráče v USA.

Nový majitel zaplatil 55 dolarů za akcii a převzal dluh US Steel. Slíbil, že do roku 2028 investuje do nové akvizice 11 miliard dolarů a dostaví nový závod, který by měl být dokončen po tomto roce. Japonci ochrání nebo vytvoří více než 100 tisíc pracovních míst.

Zlatá akcie dává americké vládě kontrolu nad strategickými rozhodnutími, včetně přesunu pracovních míst, výroby mimo USA či kolem uzavření nebo odstavení továren. Nippon se zavázal, že sídlo US Steel zůstane v Pittsburghu a že klíčové manažerské pozice (CEO a většina představenstva) obsadí Američany. Odborový svaz amerických ocelářů informoval, že bude všechny sliby a kroky nového vlastníka bedlivě sledovat.