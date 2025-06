Ve statistikách nebankovní úvěrové společnosti Profi Credit, která loni napůjčovala 1,3 miliardy korun, začalo letos nápadně přibývat klientů, kteří zažádali o oddlužení. Firma je přesvědčena, že to není náhoda, ale že jde o insolvence plánované. Tedy že si klienti v krátké době půjčí od několika věřitelů, i když vědí, že „to neutáhnou“, a jakmile má dojít na splácení, vstoupí do oddlužení. Může za to podle ní změna insolvenčního zákona. Experti ale tento „trend“ zpochybňují. Potřebná data totiž chybí.