Málokterá firma by si troufla zrušit veškerý liniový management ve svém největším oddělení. V brněnské IT společnosti Y Soft se k tomu odhodlali. Vývojový tým o 150 lidech funguje bez šéfů, bez vedoucích týmů a bez tradičních hierarchií. Výsledky? Čtyřnásobná produktivita, vývojáři, kteří patří k nejlépe placeným v zemi, a rozšiřování konceptu i do dalších oddělení.

Jakub Pavlák je jediný manažer, který v oddělení po změnách zbyl. Byť jeho pozice se oficiálně jmenuje R&D manager, za klasického šéfa, který vede své podřízené, se nepovažuje. Je spíše tím, kdo pomáhá týmu fungovat. Dbá na to, aby i složité věci v rozsáhlém týmu běžely tak, jak mají.