Kdo by nechtěl ušetřit klidně čtvrt milionu korun. Přesně na takové slevy lákají některé automobilky do svých showroomů. A akční nabídku přitom nabízejí prakticky na jakýkoliv model. Hledáte hybrid, SUV, elektromobil nebo auto do města? Ve všech kategoriích můžete napříč českým trhem ušetřit. Vybíráme některé zajímavé akční nabídky.

Prodeje nových osobních aut v Česku letos nepatrně stouply. Některým značkám se daří možná až nad očekávání, jiné za předchozími měsíci trochu zaostávají. Příval slev na nová auta nicméně nepolevuje, možná právě naopak. Díky nim se tak mohl třeba Volkswagen dostat na cenovou úroveň Škoda Auto. A to je rovnice, která opravdu dlouho neplatila.