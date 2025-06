Často se v praxi setkávám s tím, že lidé nevědí o povinnosti oznamovat finančnímu úřadu i příjmy osvobozené od daně, jako jsou dary nebo dědictví. Musí je oznámit, pokud příjem přesáhne 5 milionů korun.

Pokud oznámení není podáno včas a přijde na to finanční úřad, zákon umožňuje uložit pokutu 10 % z hodnoty, což může znamenat sankce ve výši statisíců i milionů korun. Pokud byste neragovali ani na výzvu, bude sankce 15%.

Problém nastává zejména u dědictví. Lidé mají v takové situaci jiné starosti, často ani nepodávají daňové přiznání a tak o povinnosti neví. Notáři se soustředí především na právní stránku dědictví, daňové souvislosti často opomíjejí.

Zákon však vyžaduje oznámení, a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání, tedy obvykle do 2. května, nebo do 1. července, pokud je daňové přiznání podáváno daňovým poradcem.

Co tedy dělat, pokud jste zapomněli? Pokud jste obdrželi dar nebo dědictví v hodnotě nad 5 milionů korun a nejste si jisti, zda jste již splnili oznamovací povinnost, jednejte raději ihned. I v červnu je možné kontaktovat daňového poradce, který vás může zastoupit a pomoci stihnout prodlouženou lhůtu do 1. července. I když už lhůta uplynula, je stále lepší podat oznámení sami, než čekat na výzvu od finančního úřadu.

Pokud podáte opožděné oznámení sami, pokuta činí pouze 0,1 %, což u daru v hodnotě 10 milionů korun představuje 10 tisíc korun. Pokud však tuto skutečnost zjistí finanční úřad a zašle výzvu, bude pokuta 10 % tedy jeden milion korun!

Budete mít sice možnost požádat o prominutí sankce, ale jedná se zdlouhavý a nejistý proces.

Oznamování dědictví - zbytečné

Osobně považuji tuto oznamovací povinnost u dědictví za zbytečnou. Dědictví je objektivní skutečnost a nelze tedy uvažovat o jeho využití pro nezákonný daňový únik či legalizaci nezákoných příjmů. Stejně jako se nemusí oznamovat prodeje nemovitostí, bylo by dle mého názoru vhodné zrušit i tuto povinnost..