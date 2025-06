Evropská centrální banka ve středu posvětila vstup Bulharska do eurozóny s platností od ledna příštího roku. Potvrdila, že Bulharsko plní vše, co má, a proto má také otevřenou cestu k tomu, aby se stalo 21. členem společenství zemí, které platí jednotnou evropskou měnou.

Kdybychom se vrátili v čase o dvacet let zpět a někdo by tehdy nahlas řekl, že se Bulharsko stane členem eurozóny dřív než Česko, mysleli bychom si o něm, že se pomátl. Česká republika si zrovna užívala vstup do Evropské unie, euro se zdálo být na dohled a platy měly být co nevidět vysoké jako na Západě. Původní plány hovořily o zapojení do eurozóny v roce 2009, pak v roce 2015, 2019… A pak se odmlčely nadobro.