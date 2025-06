Jen pět fotbalových klubů na světě má hráčský kádr, jehož hodnota v součtu všech členů přesahuje hranici jedné miliardy eur. Tři z nich, Real Madrid, Manchester City a Paris St. Germain, čeká od soboty 14. června nová, respektive výrazně proměněná soutěž – klubové mistrovství světa. Do loňska ne zrovna sledovaný přívažek sezony vměstnaný do předvánočního kalendáře se proměnil v regulérní měsíční turnaj s 32 účastníky. Rozdíly v ekonomických ukazatelích mezi favority a outsidery jsou tak ohromné, až je FIFA Club World Cup 2025 až bizarní.

V žádném jiném světě by se nestalo to, k čemu dojde hned ve druhý hrací den: Auckland City založený teprve před 21 lety a hrající na stadionku s kapacitou 2,5 tisíce diváků nastoupí na TQL Stadium v Cincinnati, do jehož hlediště se vejde desetinásobek lidí, proti Bayernu Mnichov. Bavorský klub má v aktuálním rankingu společnosti Forbes hodnotu 5,1 miliardy dolarů (113,6 miliardy korun) a jeho kádr specializovaný web Transfermarkt.com cení na 842,5 milionu eur (asi 21 miliard korun).