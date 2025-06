Zhruba čtvrtina českých rodin nemá finanční rezervu na nečekané výdaje, sedm procent českých domácností se potýká s nejistotou a žije doslova ze dne na den. Majetkové a finanční zabezpečení přitom hraje klíčovou roli při budování pocitu bezpečí v českých rodinách. Vedle toho k celkovému vnímání stability přispívají i další faktory, jako jsou rodinné vztahy, zdraví a péče, každodenní soužití či okolní svět a sdílené hodnoty.

„Z vlastní zkušenosti víme, že i malé kroky v hospodaření nebo zajištění majetku dokážou výrazně zlepšit pocit jistoty v rodině. Stejně jako varování před povodněmi může pomoci zachránit životy, i finanční prevence pomáhá předcházet hádkám, stresu a nejistotě. Finanční rezervu nebo majetkové pojištění mají nejčastěji rodiny v tradičním složení a rodiče, kterým se děti už odstěhovaly. Horší je to u neúplných rodin, kde chybí nejen finanční rezerva, ale nemají důkladně vyřešené ani pojištění majetku,“ vysvětluje místopředsedkyně představenstva a finanční ředitelka UNIQA Lucie Urválková.

Hlavním důvodem, proč rodiny nespoří, je nedostatek financí. Pražané rezervy mívají častěji (80 procent) než rodiny ve zbytku Čech (70 procent). Nejhlouběji do kapsy mají rodiny, ve kterých žijí děti z předchozích vztahů. Polovina z nich nemá finanční rezervu. Právě finance jsou hlavním zdrojem hádek i napjaté atmosféry. Zatímco méně majetné rodiny řeší výdaje, v těch bohatých je nejčastější příčinou napětí pracovní stres a přepracovanost.

Češi mají strach, že se nebudou moci postarat o blízké

Absence finanční rezervy se promítá i do obav z krizové situace, ve které bychom nevyhnutelně potřebovali peníze. Češi se obávají zejména toho, že se nebudou moci postarat o nemohoucího blízkého člověka.

„Neschopnost postarat se o nemohoucí členy rodiny je jednou z největších výzev současnosti – demografie je neúprosná. V Česku žije přes 360 tisíc lidí závislých na pomoci jiných a očekává se strmý nárůst – dle odhadů se vlivem stárnutí populace v následujících 40 letech tento počet ztrojnásobí. Pokud se vás to týká, ovlivní to život celé vaší rodiny. A právě tato oblast nejvíce snižuje míru bezpečí,“ říká generální ředitel UNIQA Rastislav Havran.

Domácnosti se mohu před finančními důsledky krizových situací chránit pojistnými produkty. UNIQA například uvedla na trh pojištění snížené soběstačnosti v rámci rizikového životního pojištění a poskytuje možnost vyplácení doživotní renty při dlouhodobé péči.

„V přístupu k finančním produktům nás zaujal rozdíl mezi největšími městy a venkovem. I když porovnáme rodiny se stejnými příjmy, ty venkovské jsou méně otevřené finančním řešením. Týká se to jak úvěrů, tak investic a spoření. Přitom právě venkovské rodiny jsou často v situaci, kdy může dobré finanční plánování rozhodnout o tom, zda si rodina vystačí. Často bydlí v domech, kde mohou přijít nečekané a drahé opravy. Navíc mnohem častěji žijí ve vícegeneračním soužití, kde je péče o seniory obrovským a náročným tématem,“ komentuje Prokop Vejda, analytik z agentury NMS.

Žena si může kupovat, co chce

Průzkum se také zabýval benevolentností při nákupech partnerů nebo názorem na zajištění bydlení starší generace. V 70 procentech českých rodin si partneři mohou kupovat, co chtějí, aniž by to ten druhý věděl. Když muž vydělává víc, častěji tvrdí, že partnerka může utrácet, jak chce. Zároveň ale i častěji cítí, že by o jeho nákupech měla vědět. Jednotlivé generace se pak neshodnou v otázce zajištění bydlení staršími členy rodiny. Více než polovina mladých očekává zajištění bydlení od starších členů rodiny. Necelá třetina starších členů rodiny s tím ale souhlasí.

Článek vznikl ve spolupráci s finančním domem UNIQA.