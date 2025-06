Praha, 28. května 2025 – Od 1. června 2025 vstupuje v účinnost takzvaná flexinovela zákoníku práce, která reaguje na dynamické změny na trhu práce, klade důraz na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a zavádí vyšší míru flexibility, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Změny se dotknou mimo jiné zkušební doby, výpovědních dob, nástupu po rodičovské dovolené i transparentnosti v odměňování. Advokátka Romana Szuťányi z ROWAN LEGAL upozorňuje, že přestože novela přináší potřebnou modernizaci, některé nové nástroje mohou být v praxi citlivé – zejména pro zaměstnance.

Takzvaná flexinovela zákoníku práce vnáší do českého pracovněprávního prostředí řadu významných změn. Z pohledu zákonodárce jde o celkem ambiciózní projekt, jehož cílem je jednak sladit tuzemskou právní úpravu s dynamickým vývojem na trhu práce posledních let, jednak podpořit koncept tzv. work-life balance. Flexinovela by tak do budoucna mohla znamenat odklon od pracovněprávního formalismu ve prospěch větší pružnosti v pracovněprávních vztazích. Její efektivita je však podmíněna implementací funkčních kontrolních mechanismů a otevřeností dialogu mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a státem.

Důraz na work-life balance

Jednou z novinek, která by měla přispět ke sladění pracovního a rodinného života, je dvouletá garance návratu na stejnou pracovní pozici po rodičovské dovolené. Jde o změnu, která výrazně posiluje práva zaměstnanců při návratu do práce. Zároveň jde o způsob, jak dlouhodobě budovat vzájemnou důvěru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a jak motivovat rodiče k návratu do pracovního procesu.

„Zákonodárce tímto krokem uznává, že návrat z rodičovské dovolené je přirozeným pokračováním pracovního poměru, nikoli jakási druhá šance. Na druhou stranu se objevuje kritika ze strany některých firem, že pro ně bude náročné držet po dlouhou dobu původní místo.“ myslí si Romana Szuťányi, advokátka a pracovněprávní expertka advokátní kanceláře ROWAN LEGAL.

Podobný efekt podle ní může mít i další významná změna – zavedení možnosti uzavřít DPP nebo DPČ na stejnou pracovní činnost i v průběhu rodičovské dovolené. Tím se jasně otevírá rodičům cesta k pozvolnému návratu do práce. Zaměstnanec i zaměstnavatel tím získávají současně i jistotu, že zaměstnanec neztrácí kontakt se svou původní profesí. Existuje samozřejmě riziko, že někteří zaměstnavatelé budou tuto úpravu zneužívat a nutit zaměstnance fakticky pracovat ve větším rozsahu, než který dohody umožňují, nicméně podle advokátky Szuťányi jde přesto o moderní a praktický institut, který určitě představuje krok správným směrem ke slaďování rodinného a pracovního života.

Podaná ruka zaměstnavatelům?

Další plánované novinky se již týkají pracovněprávních vztahů v obecnější rovině. Dominantní sada změn se týká pracovní flexibility a mobility. Prodlužuje se například zkušební doba – ze stávajících tří měsíců na čtyři v případě běžných zaměstnanců a ze šesti měsíců na osm u vedoucích. To lze na první pohled vnímat jako změnu primárně ve prospěch postavení zaměstnavatelů, nicméně z praxe vidíme, že v době nedostatku kvalitní pracovní síly, nemusí být tato změna zaměstnavateli zejména v některých odvětvích a u některých profesí naplno využívána, a naopak z ní mohou benefitovat i zaměstnanci. Dále bude nově zakotvena možnost sjednávání smluv na dobu určitou při zástupu za rodiče čerpající mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou, bez omezeného počtu opakování, tzn. bez toho, aniž by se uplatnilo současné pravidlo „3x a dost“. Zaměstnavatelé však musí myslet na to, že maximální doba trvání jednoho pracovního poměru na dobu určitou v délce 3 roky i celková doba trvání pracovních poměrů na dobu určitou v délce 9ti let zůstává zachována i pro tyto případy. Zjednodušeno bude i elektronické doručování mzdových výměrů a v některých případech bude nově možné vyplácet mzdu i v cizí měně, což ocení především expati.

„Flexinovela dává zaměstnavatelům k dispozici více nástrojů pro flexibilní řízení lidských zdrojů, což je reakcí na proměňující se potřeby trhu práce i preference zejména mladších generací zaměstnanců. Postupující digitalizace a deregulace významně snižují administrativní zátěž na obou stranách, což je potřeba ocenit. Jako jisté riziko ale vnímám to, že některé z těchto novinek – například prodloužené zkušební doby nebo zkrácené výpovědní doby – jsou alespoň v případě některých zranitelných skupin zaměstnanců šité na míru spíše ve prospěch zaměstnavatelů, což může zvyšovat nejistotu zaměstnanců. Ve firemní realitě bude tento nepoměr nutné vyvažovat kvalitní a férovou HR politikou vůči zaměstnancům, jinak to může být problematické,“ hodnotí tuto sadu změn Romana Szuťányi z ROWAN LEGAL.

Zásadním způsobem se také promění úprava rozvázání pracovního poměru. Dojde například ke sloučení výpovědních důvodů při dlouhodobé ztrátě zdravotní způsobilosti, prodloužení lhůt pro výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru z kázeňských důvodů ze dvou na tři měsíce či zkrácení výpovědní doby na měsíc u vybraných výpovědních důvodů.

„Zejména prodloužení lhůt pro dání výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru vnímáme jako velice pozitivní. Zejména ve složitějších případech, kdy bylo nutné rozsáhlé prověřování toho, zda zaměstnanec porušil pracovní kázeň a v jaké intenzitě byla 2 měsíční lhůta velmi často hraniční a zaměstnavatelé čelili riziku, že buď skončit pracovní poměr nestihnou nebo budou riskovat neúspěch v případném sporu o neplatnost skončení pracovního poměru, který může být finančně velmi nákladný. Pozitivně lze obecně hodnotit i změnu v běhu výpovědní doby, kdy výpovědní doba začne běžet již dnem doručení, nicméně v některých případech, jako je např. hromadné propouštění je otázka, zda tato úprava bude pro zaměstnavatele praktická.“ upozorňuje Romana Szuťányi.

Aby byli všichni spokojeni

Zmínit lze ještě některé další změny průřezového charakteru. V souvislosti s Flexinovelou se například ruší vstupní lékařské prohlídky u nerizikových prací 1. kategorie, což by mělo většině zaměstnavatelů citelně ulevit při náboru. Smyslem jiných změn je zase navýšit transparentnost ve vztahu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Nově tak bude platit zákaz omezovat zaměstnance v informování o výši mzdy, což má mimo jiné pomoci potlačovat především genderovou nerovnost na pracovišti.

„Zrušení povinných vstupních prohlídek pro nerizikové práce ocení jistě jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé. Zakotvení výslovného zákazu mlčenlivosti o mzdách je pak první vlaštovkou nové úpravy transparentního odměňování, která se na firmy chystá od příštího roku, a pokud již nezačaly, měly by se na ni začít již co nejdříve připravovat. Flexinovela jako celek určitě působí velmi slibně, ale u některých institutů ukáže až čas, zda skutečně budou mít pro obě strany takový benefit, jaký od něho očekávaly.“ uzavírá pracovněprávní expertka z ROWAN LEGAL.