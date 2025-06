Můžete se bránit proti tomu, když vaše dítě vyloučí z letního tábora? Máte nárok na odškodné, když tábor nesplnil, co sliboval? Jak je to s potvrzením o zdravotní způsobilosti? Letní tábory patří mezi nejoblíbenější prázdninové aktivity, ale nemusí se vydařit podle plánů a slibů. Týdeník Ekonom proto přináší základní přehled toho, na co si dát pozor.

V loňském roce se podle statistiky ministerstva zdravotnictví uskutečnilo téměř dva a půl tisíce různých zotavovacích akcí pro děti a měly přes dvě stě tisíc účastníků. Uvedené počty navíc nejsou úplné, jelikož ne všechny akce pořádané pro děti a mladistvé podléhají oznamovací povinnosti. Odhaduje se, že celkový počet táborníků přesahuje čtvrt milionu a neobejde se to bez různých sporů. Točí se i kolem otázek, kdo za vzniklý problém odpovídá, čeho se lze domáhat a jaké důkazy je třeba předložit.