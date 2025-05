Mám zaručený recept, jak si zvýšit krevní tlak. Stačí se chvíli brouzdat polskými realitními weby. Když jsem se k tomu odhodlal před pár dny, zjistil jsem, že metr čtvereční v novém bytě ve Varšavě stál v dubnu v přepočtu asi 100 tisíc korun. Byt o velikosti 70 metrů čtverečních tak vyšel na sedm milionů. Pro srovnání, v Praze byste za tuto cenu pořídili průměrný byt ve starém panelovém domě. Zmíněná 70metrová novostavba by nyní stála asi o 4,8 milionu více, tedy asi 168 tisíc za metr čtvereční.

Důvody tohoto obrovského rozdílu jsou prosté: v Polsku se výstavba povoluje mnohem rychleji než v Česku a její objem je mnohem větší. A tak zatímco Varšava v posledních letech roste do výšky, v Praze se staví stále velmi málo. Třeba loni začala v české metropoli výstavba 8191 bytů. To je sice za poslední dvě dekády druhý nejvyšší počet, podle expertů by ale bylo zapotřebí povolit ročně stavbu alespoň 10 tisíc bytů, aby se poptávka vyrovnala s nabídkou. A to se za posledních 20 let nepodařilo ani jednou.

Přeji pěkné čtení.