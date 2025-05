Dostat se na finanční trhy nebylo nikdy snazší. Stačí pár kliknutí na mobilu a drobný investor dnes může nakupovat akcie, burzovně obchodované fondy (ETF) i vysoce rizikové deriváty, aniž by potřeboval bankéře nebo makléře. „Problém už není přístup, ale znalosti. Lidé často nevědí, co vlastně kupují nebo co by si měli kupovat,“ říká Jan Hlavsa, zakladatel a šéf investiční platformy Direct Fondee. Češi teď podle něj zamíří do rizikovějších aktiv, protože spořicí účty s klesajícími úroky jim už nevydělají tolik jako dřív.

Je to situace, která nahrává pasivním investicím, jako jsou třeba právě ETF. Na rozdíl například od nákupu nemovitostí, které podle Hlavsy nedávají z investičního pohledu smysl. „Češi stále iracionálně cpou peníze do bytů, hlavně v Praze, a proto jsou ceny extrémně vysoko,“ říká. Platforma Direct Fondee má aktuálně 20 tisíc klientů a pod správou aktiva za 1,7 miliardy korun.