Koupili byste si radši rezidenci na mořském pobřeží, nebo 3+1 na pražském sídlišti? Takhle položená otázka zní absurdně, ale ve skutečnosti na ní nic absurdního není. Ceny bytů v celém Česku letí v posledních letech vzhůru nevídaným tempem. Podle dat České bankovní asociace a analytické firmy Flat Zone byly v loňském třetím čtvrtletí v poměru k příjmům o 24 procent dražší než v roce 2015. Tak výrazně bydlení v žádném z okolních států nepodražilo. Praha je na tom z hlediska dostupnosti bydlení vůbec nejhůře. Na pořízení průměrného 70metrového bytu v novostavbě bylo podle analýzy developerské společnosti Central Group ve třetím kvartálu zapotřebí 14,7 roční mzdy. Nikde jinde v našem regionu nejsou byty v poměru ke mzdám tak drahé.

Související

Proto jsme se podívali na to, jaké nemovitosti si za cenu pražského bytu můžete pořídit v zahraničí. Až to srovnání uvidíte, asi budete nevěřícně kroutit hlavou. A třeba vás to inspiruje k tomu, nějaké to bydlení u moře si pořídit.

Přeji pěkné čtení.