Nemovitosti začínají dohánět, co v posledních letech zaspaly. Vysoké úrokové sazby, neochota nakupovat nebo prodávat vedly k jistému zamrznutí trhu a také k reálnému poklesu cen nemovitostí napříč sektory. Jak ale vyplývá z aktuálních dat, akvizicí přibývá a ceny nemovitostí zpravidla kvapí též směrem vzhůru. Následují je pak přirozeně také nájmy. Vše zmíněné je dobrou zprávou pro investora. Jeho výnosy plynoucí z investic do nemovitostních fondů by měly růst a oživená akviziční činnost pak navíc znamená, že si každý může ověřit, jak výhodně jeho fond nakupoval v minulosti.