Internetem před časem koloval obrázek s textem: „Amerika inovuje, Čína replikuje, Evropa reguluje“. Ilustrace k tomu přidala trefné příklady – na prvním byla OpenAI jako symbol amerického technologického náskoku, na druhém čínský DeepSeek jako typická kopie úspěšného produktu a Evropu pak na třetím reprezentovaly… plastové uzávěry připojené na lahvích.

Ano, je to samozřejmě vtipná nadsázka, nicméně tahle charakteristika není příliš vzdálená pravdě. Jestliže je Evropská unie v současnosti v něčem světovým lídrem, jsou to právě regulace. Od GDPR přes emisní normy v automobilovém průmyslu až po ESG směrnice. Jak to ostatně před pár měsíci v rozhovoru pro tento časopis okomentoval šéf Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj: „Evropský model je postaven na těžké regulaci, velkém zdanění, až firmy přemýšlejí, zda se jim chce dál podnikat.“

Mnohdy jsou za všemožnou regulací ekonomické aktivity bohulibé úmysly, ve výsledku ale Evropa ztrácí schopnost vytvářet globálně konkurenceschopné firmy. Důvodů pro to je samozřejmě víc, od demografie až po vysoké ceny energií. Právě přemíra regulace je ale typickým příkladem toho, jak Evropa ke všem dalším závažím, jež ji tíží při cestě vzhůru, přidává ještě jedno zbytečně těžké navíc.

Přeji pěkné čtení.