V české metropoli je nejlepší podnikat přímo v centru, ve Středočeském kraji pak totéž platí o městě, kde své televizní recitály natáčel Karel Gott.

Vítězství Prahy 1 a Slaného vyplývá z výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který již osmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v Česku. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Výzkum shrnuje všechny důležité informace a statistická data, jež dále rozvíjejí diskusi o vývoji podnikatelského prostředí v Česku. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom. Zpracovatelem ratingu je CRIF.

Záplava podnikatelů i firem

Z loňského druhého místa se Praha 1 vyhoupla do úplného čela. K vítězství jí dopomohlo, že se v jejím katastru nachází vůbec nejvyšší počet firem v rámci celé Prahy a také nejvyšší počet živnostníků. Vůbec nejvyšší je zde rovněž počet firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkový počet firem. Nadprůměrného výsledku dosáhla Praha 1 i v hodnocení webových stránek z pohledu podnikatelů, kteří na nich naleznou v přehledné podobě vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou. První městská část uspěla také v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje, jak rychle a kvalitně odpovídají místní živnostenské úřady.

„Je to pro nás jistě dobrá zpráva, že jdeme dobrým směrem, ale je to jeden krok na dlouhé cestě k tomu, aby se tady podnikatelé cítili opravdu dobře a komfortně. My se teď snažíme věnovat především veřejnému prostoru a narovnání všech vztahů tak, aby podnikatelé měli naprosto jasné informace, co je a co není možné, aby prostředí bylo zkrátka rovné a čestné vůči všem, kteří zde chtějí podnikat,“ říká starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská.

Stříbrná městská část Praha 7 se může pochlubit nízkým indexem stáří, který je příslibem pro rozvoj podnikatelských aktivit i do budoucna. Hodně se zde staví, alespoň o tom svědčí vysoce nadprůměrný počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Pokud jde o přístup veřejné správy, blýskla se Praha 7 vůbec nejlepším výsledkem v testu elektronické komunikace.

Třetí příčku obsadila městská část 22, která zaznamenává vysoký nárůst počtu ekonomických subjektů. Počet dobíjecích stanic pro elektromobily v přepočtu na 1000 firem je zde v rámci Prahy také velmi vysoký. Praha 22 hodně investuje, alespoň to dokládá vůbec nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích.

Za podnikáním do Slaného

Město Slaný se prosadilo v letošním ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys a stalo se vítězem ve Středočeském kraji. Bezmála sedmnáctitisícové město se může pochlubit vysoce nadprůměrným počtem firem s více než 250 zaměstnanci na celkovém počtu ekonomických subjektů. Na jeho území se nachází relativní dostatek volných pracovních míst, což je pro podnikatele v dnešní době dobrou zprávou. Že radnice také hodně investuje, dokládá vůbec nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v rámci regionu. Město umí čerpat dotace, jejich podíl na celkových příjmech je rovněž nejvyšší v celém kraji. Náklady na dluhovou službu jsou naopak vysoce podprůměrné.

„Máme obrovskou radost, protože v minulém roce jsme si jako jeden z cílů dali podporu podnikatelů. Udělali jsme několik setkání, další plánujeme na nadcházející období. Je to pro nás takovou zpětnou vazbou a motivací do další práce. Chystáme setkání pro velké podnikatele a druhé pro živnostníky, kde jim chceme nabídnout workshopy, které pomohou například s komunitní energetikou, a budeme zde navzájem sdílet úspěšnou praxi,“ říká starosta Slaného Martin Hrabánek.

Stříbrné Kralupy nad Vltavou zaznamenávají v rámci Středočeského kraje vysoce nadprůměrnou meziroční změnu počtu ekonomických subjektů. Město vykazuje nízký index stáří, což je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna. Počet obyvatel se nadto stále nadprůměrně zvyšuje. Podnikatele může potěšit také nízká daň z nemovitosti.

Bronzový Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se může pyšnit velmi nadprůměrným počtem podnikatelů v přepočtu na 1000 obyvatel. Radnice vykazuje vysoce nadprůměrný podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích, stejně jako vysoký podíl dotací na příjmech. Výborného výsledku dosáhlo město v hodnocení webových stránek z pohledu podnikatelů.