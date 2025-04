V Plzeňském kraji jsou nejlepší podmínky pro podnikatele v krajském městě, v kraji Jihočeském zase vede vltavská perla a turisticky nejatraktivnější město v republice po Praze – Český Krumlov.

Vyplývá to z výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který již osmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v Česku. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Výzkum shrnuje všechny důležité informace a statistická data, jež dále rozvíjejí diskusi o vývoji podnikatelského prostředí v Česku. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom. Zpracovatelem ratingu je CRIF.

Plzeň má vstřícnou veřejnou správu

Loňský krajský vítěz statutární město Plzeň letos pozici obhájil. Pomohlo mu, že má vůbec nejvyšší počet firem v přepočtu na 1000 obyvatel i velmi vysoký podíl firem nad 250 za­městnanců na celkovém počtu ekonomických subjektů. Vysoce nadprůměrná je zde rovněž meziroční změna počtu ekonomických subjektů.

Krajské město může těžit také z výborné dopravní dostupnosti. Vysoce nadprůměrný nárůst počtu obyvatel je dobrým signálem pro rozvoj podnikatelského prostředí i do budoucna. Výdaje radnice nadprůměrně směřuje zejména do veřejné dopravy a také do kultury a sociál­ní péče. V přístupu veřejné správy lze vyzdvihnout vůbec nejvyšší počet dosažených bodů za webové stránky města z pohledu podnikatelů.

„Mám radost, že se Plzeň dlou­hodobě drží na špičce nejen krajského, ale i celorepublikového žebříčku. Snažíme se chovat předvídavě, transparentně a vytvářet takové prostředí, aby se byznysu i lidem v našem městě dařilo. Jsem rád, že se to potvrzuje v konkrétních projektech se soukromým sektorem a opako­vaně i umístěním ve výzkumu Město pro byznys,“ říká primátor Roman Zarzycký.

Na druhém místě se v Plzeňském kraji umístily Rokycany s vysoce nadprůměrným počtem dokončených bytů na 1000 obyvatel. Nadprůměrný počet nezaměstnaných může být naopak pobídkou pro firmy umístit svoji provozovnu právě zde. Místní radnice se může pochlubit v rámci regionu nejnižšími náklady na dluhovou službu a také nejvyšší likviditou.

Třetí Blovice mají vysoce nadprůměrný počet živnostníků na 1000 obyvatel, v regionálním porovnání se tady nadprůměrně staví. Město umí čerpat dotace, alespoň o tom svědčí nadprůměrný podíl dotací na příjmech.

Za podnikáním do Českého Krumlova

V Jihočeském kraji se na nejvyšší příčce umístil Český Krumlov, který těžil z toho, že má vysoce nadprůměrný počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel. Hodně se tu staví, alespoň o tom svědčí vůbec nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel v regionu. Krumlov se může pochlubit rovněž velmi vysokým počtem dobíjecích bodů v přepočtu na 1000 firem. Společnosti, které se rozhodují, kam umístit například svoji výrobnu, jistě potěší vysoký počet uchazečů o zaměstnání v přepočtu na 1000 obyvatel. Radnice také vkládá nadprůměrné finance zejména do kultury a sportu.

„Vítězství a obhajoba, to je opravdu velké ocenění. Já to čtu tak, že jsme pro podnikatele přívětiví jak vedením města, tak úřadem. Pravidla, která máme nastavena, jsou čitelná a to je pro podnikatele to nejdůležitější. Jsme otevřená radnice, nápadům, se kterými podnikatelé přicházejí, pokud nejsou s něčím v konfliktu, tak jsme jim otevřeni,“ říká starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády.

Stříbrné Dačice se mohou pochlubit vysoce nadprůměrným podílem firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu ku celkovému počtu ekonomických subjektů. Město hodně investuje, což dokládá v rámci Jihočeského kraje vůbec nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města. Radnice vynakládá nadprůměrné finance zejména do oblasti vzdělávání a veřejné dopravy. V neposlední řadě Dačice zaznamenaly nejlepší výsledek v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje kvalitu a rychlost odpovědí živnostenských odborů.

Třetí místo berou České Budějovice, které si mohou zakládat na vůbec nejvyšším počtu firem v přepočtu na 1000 obyvatel. Jejich meziroční změna je v přepočtu navíc rovněž nejvyšší v celém kraji. Počet obyvatel také nadprůměrně narůstá, což je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucna.