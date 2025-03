Situace s nedostupností bydlení v Česku se nezlepšuje, a tak vláda Petra Fialy vytáhla pár měsíců před volbami jeden z posledních trumfů. Na trh nájemního bydlení chce „vpustit“ penzijní fondy. Ty by podle odhadů mohly do výstavby a budování portfolií činžovních bytů v prvních letech investovat až 20 miliard korun; v delším období by sumy šly do stovek miliard.

Z českého pohledu revoluční změna v pravidlech fungování penzijních fondů ovšem není v Evropě (a potažmo i jinde ve světě) nic nového. Společnosti zhodnocující střadatelům peníze spořené na důchod jsou například v Německu, Skandinávii nebo Británii už léta jedněmi z nejvýznamnějších hráčů na trhu s nájemními byty. Často se navíc neomezují pouze na domácí hřiště a investují také v zahraničí. Příklad máme ostatně i v Česku – mezi akcionáře společnosti Heimstaden Bostad, jejíž česká pobočka na severní Moravě vlastní přes 40 tisíc nájemních bytů a nakupuje i v dalších městech, patří významné švédské penzijní fondy.