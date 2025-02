Kvalita naší vědy rozhodně není špatná. Málo se u nás ale přemýšlí nad tím, zda by výsledek bádání mohl být také komerčně využit. Na tom něco musí být, když to říká Martin Fusek, šéf společnosti IOCB Tech specializující se právě na transfer technologií, tedy na uplatňování vědeckých objevů v komerčním prostředí. Povídali jsme si jak o překážkách, které tomu brání, tak i o příkladech, kdy se to podařilo.

Umíme už v Česku udělat ze skvělé vědy úspěšný byznys, nebo to pořád trošku drhne?

Má to tendenci k zlepšování. Tyhle věci samozřejmě nejsou ideální, ale postupně se daří je posouvat.