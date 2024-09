Vlna zájmu o léky na obezitu prodávané pod značkami Ozempic, Rybelsus či Wegovy narostla natolik, že se jejich dánský výrobce Novo Nordisk stal před rokem nejhodnotnější společností v Evropě. Z trůnu sesadil francouzského výrobce luxusního zboží LVMH, zahrnujícího třeba značku Louis Vuitton.

S tím, jak se farmaceutické firmy na hubnutí zaměřily, dostala podporu řada vědeckých týmů, které ve svých výzkumech cílí na různé přístupy k obezitě. Výzkumných cest je více a na jednu se nyní vydali i Češi.

Konkrétně jde o tým Lenky Maletínské z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Jeho výzkum prokázal, že by preparáty snižující chuť k jídlu mohly brzdit i Alzheimerovu chorobu. Nová studie zveřejněná v časopise European Journal of Pharmacology ukazuje experimenty v tkáňových kulturách a u myší.

Testovanou látkou byl speciálně upravený peptid, který se za běžných okolností přirozeně vyskytuje v mozku. Svůj unikátní preparát chtějí Češi po dalším vývoji licencovat. „Alzheimerovu chorobu považuji za daleko závažnější, než je cukrovka nebo obezita,“ říká Maletínská s odkazem na to, že Ozempic se prodává hlavně jako lék na diabetes. Na ten se farmaceutický průmysl vrhl už dávno, naopak uspokojivou léčbu neurodegenerativních onemocnění zatím nenabízí.

Nyní přichází unikátní látka se schopností opravovat poškozené neurony a spojení mezi nimi. Pokud by klinické testy ukázaly, že se u lidí chová stejně jako u zvířat, byla by tu šance Alzheimerovu nemoc nejen brzdit, ale i léčit právě tímto preparátem. „To by bylo úžasné, podobný lék na trhu zatím není,“ říká Maletínská a upozorňuje, že také populární lék na hubnutí Wegovy nyní prochází klinickými testy, v nichž se zkoumá jeho schopnost chránit před Alzheime­rovou nemocí.

Novo Nordisk i další velké farmaceutické firmy vidí v obezitě velkou šanci. Už podporují řadu vědeckých týmů, které se jí zabývají.

Testování na lidech je velmi drahé, zdlouhavé a riskantní. Běžně trvá 10, ale klidně i 15 let. „Náklady na vývoj léku se pohybují v rozmezí zhruba 25 až 50 miliard korun,“ říká David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Na pulty lékáren se dostane jen zhruba desetina přípravků, které do klinického hodnocení vstupovaly.