Alespoň pár litevských, estonských či rumunských frází by se měli naučit investoři, kteří by chtěli koupit nemovitosti, jež mají největší potenciál návratnosti. Právě byty a domy v těchto zemích by podle studie britské relokační společnosti 1st Move International měly pronajímatelům nejvíce vydělat. Česko se v žebříčku umístilo na pátém místě.

Studie se zabývala klíčovými prvky investic do nemovitostí, jako jsou sazby daně z nemovitostí, daně z příjmu z pronájmu, hrubý výnos z pronájmu, korporátní daň, ale třeba i prodejní a nákupní cena či mezinárodní mobilita studentů, jež pro investory znamená více příležitostí k pronájmu nemovitostí a stabilnímu měsíčnímu příjmu.