Slepice, telecí nožičky, laloky z iberských vepřů, kosti a odřezky spolu s několika druhy zeleniny plní padesátilitrový hrnec. Vše se bude pět dní a pět nocí vařit, aby se to zredukovalo na pouhých 19 litrů koncentrovaného vývaru. Kuchaři v barcelonské restauraci Cocina Hermanos Torres, která se už dva roky může jako jedna z mála na celém světě chlubit třemi michelinskými hvězdami, právě získali vývar neuvěřitelné intenzity, jenž slouží jako základ pro mnoho jídel.

Ukazuje to princip, na který restaurace sází: chuť se získává časem. Tím, na co se dříve v kuchyni spoléhalo, ale co dnes často chybí. Bratři Torresové – třiapadesátiletá dvojčata Javier a Sergio – podnik otevřeli v létě 2018, Je unikátní v mnoha směrech. „Není restaurací s kuchyní, je to kuchyně se stoly,“ vysvětluje Javier. Nápad má kořeny v době jeho dětství, kdy spolu se sourozenci sledoval babičku Catalinu, jak vaří. V kuchyni se tehdy žilo.