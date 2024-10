Nad faktem, že návrh státního rozpočtu pro rok 2025, který koncem října začala projednávat Poslanecká sněmovna, počítá s výdaji 43,3 miliardy korun na vědu a výzkum, což je o 3,1 miliardy více než letos, se vznáší otázka: promítne se to i do schopnosti zdejších výzkumníků dostat nové nápady do praxe? Je to jedna z priorit, na kterou se chce zaměřit nedávno jmenovaný ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek.

Jak popsal pro týdeník Ekonom, rád by upravil daňové odpočty firem na vědu a výzkum. „Situace je dnes bohužel taková, že se je řada firem bojí využívat. Finanční úřady při posuzování často nárok na odpočet zamítnou, protože nemají do vývoje technologií potřebný vhled, a firma pak musí zpětně doplácet daň,“ uvádí ministr. Podle něj je nutné nastavit efektivní, předvídatelný systém, v němž by odpočty fungovaly jako motivační prvek pro investice do výzkumu a vývoje zejména u malých a středních podniků. Nyní o úpravách jedná s ministerstvem financí.