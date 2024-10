Lepší ochrana spotřebitelů má být nejzřetelnějším přínosem souboru evropských předpisů regulujících obchodování s kryptoměnami. Jsou známy jako MiCA (z anglického Markets in Crypto­‑Assets) a v Česku část začaly platit už v létě. Hlavní balík by měl vstoupit v účinnost 30. prosince, byť návrh zákona zatím stále leží v parlamentu. Změny má do české legislativy přinést zákon o digitalizaci finančního trhu, který čeká na třetí čtení.

„Služby spojené s kryptoaktivy budou moci spotřebitelům nabízet jen prověřené a licencované subjekty. Jsou na ně kladeny i kapitálové požadavky, což má zajistit jejich stabilitu. Nařízení MiCA se tedy zaměřuje především na regulaci služeb, které jsou v souvislosti s kryptoaktivy poskytovány klientům,“ říká Petr Habáň, mluvčí ministerstva financí, které implementaci nařízení do českého právního řádu připravilo.