Poznal jsem Jiřího Kunerta, když začal svou dráhu v 76. roce v ČSOB. Seděli jsme spolu v „dealingu“ v prvním patře budovy Na Příkopě 14. Byli jsme hraví a zkoušeli hrát všemožné obchody i spekulace na devizových trzích. A docela úspěšně. Zajímavá zkušenost. Ještě nedávno jsme si to připomněli a zároveň se smáli, že je tam teď hračkářství.

V té divné normalizační neslušné době byl Jiří jedním z těch slušných a zdatných. Dalo se na něj vždy spolehnout. Velmi dobře si uvědomoval, co je riziko, a získával pro něj cit. Působení v Živnobance v Londýně pak bylo jeho vstupem do opravdového volnotržního bankovního světa. A zkušenosti s „normálním trhem“ se v divokých devadesátkách hodily. Jiří byl hvězda mezi nemnohými bankéři, kteří nepodléhali tehdejšímu volání přelomové doby trefně nazývané „bankovní socialismus“. Usiloval o rychlou, strategickou privatizaci Živnobanky a uspěl. Rádi jsme spolu rozmýšleli, jak strategicky postupovat v rozbouřených vzrušujících vodách vznikajícího trhu a jak přispět k vytvoření zdravého bankovního prostředí v Československu a později v Čechách a na Slovensku. Ta příležitost byla obrovská, obtíže, překážky a rizika rovněž. Jirka říkal: „Banka musí mít kapitál, jinými slovy, bez peněz do té hry nelez.“ Povedlo se mu to a vrchovatou měrou přispěl k první rychlé privatizaci se strategickým partnerem, který přinesl peníze. Velikou kapitolou v jeho postupu bylo vytvoření úvěrové kultury, která kapitál rozmnožuje a nepojídá. Opět se to i jeho přičiněním povedlo, a že to v té době nebylo snadné, víme všichni. Říkal: „V rychlém závodu všemožných inovací se mnohdy a leckde zapomíná, že v první řadě musíme uhájit vklady/prostředky nám svěřené!“ V angličtině se to jmenuje „fiduciary duty impe­rativ“. Na to mnozí rádoby bankéři a politici nemysleli nebo to vůbec nevěděli. On dokázal plout proti proudu bankovněsocialistické doby.