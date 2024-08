Ačkoli umělá inteligence už mění určité věci v životě lidí, k jeho radikální proměně podle odborníka na inteligentní systémy Davida Strejce dojde až s nástupem superinteligence. Ta totiž svými schopnostmi člověka ve všech ohledech překoná. Očekává ji nejpozději do 15 let. „Bude to mít na lidstvo větší dopad než kdysi oheň. Vzniká bytost daleko inteligentnější, než jsme my, s přístupem k veškerým informacím. Nebude je zpracovávat jen o něco rychleji než člověk, ale rovnou miliardkrát rychleji. Navíc to vše je úzce provázáno s robotizací,“ tvrdí Strejc s tím, že taková umělá „bytost“ klidně může mít IQ 3000 (počet nul opravdu sedí). V rozhovoru sice zmiňuje řadu rizik, například její osamostatnění, jako technooptimista však věří, že i tak superinteligence posune po roce 2050 naši civilizaci do utopické budoucnosti. Očekává vytvoření její globální podoby, která se o lidi bude starat a zajistí většině blahobyt, některým – zejména svým tvůrcům – možná nesmrtelnost. Převezme rovněž organizaci výroby a zcela změní byznys. Jedním z předpokladů takové vize je však to, že se vývoj podaří vyrvat z rukou obřích firem, jako je například Microsoft.

Může superinteligence, která vznikne vývojem dnešní AI, nahradit člověka?

Teď máme AI v podobě chatbotů, kteří rozumějí lidskému jazyku, a pracuje se na vyšším stupni AGI, tedy obecné umělé inteligence. Ta by už měla být myšlením na lidské úrovni. Když takového „člověka“ připojíte k internetu a ke všem informacím, může se rychle blížit k tomu, co nazýváte superinteligencí, používá se pro ni označení ASI – Artificial Superintelligence.

Kdy k takovému technologickému průlomu může dojít?

Já bych řekl, že někdy před rokem 2040. Podle jiných to ale může být už o deset let dříve. Usilovně se na tom pracuje, firmy už kvůli tomu nenajímají jen špičkové programátory, ale i humanitní vědce a filozofy. Všichni by ale měli vědět, že tato pokročilá umělá inteligence nebude naprogramovaná, a tedy poslušná, bude skutečně vyrostlá. Největší odborníci vám už dnes řeknou, že sami nevědí, jak to celé funguje, a co teprve za pár let. Hodně se zkoumá, jak vlastně funguje lidské myšlení, někteří hovoří o tom, že i lidský mozek je provázán s kvantovými jevy. V každém případě vyrábíme novou bytost, já říkám, že boha ve sklepě.

Může pak nahradit člověka jako nositele civilizace?

Pro většinu lidí to je zatím nepředstavitelné, avšak vývoj tímto směrem jde. Bude to mít na lidstvo větší dopad než kdysi oheň. Vzniká bytost daleko inteligentnější, než jsme my, s přístupem k veškerým informacím. Nebude je zpracovávat jen o něco rychleji než člověk, ale rovnou miliardkrát rychleji. Navíc to vše je úzce provázáno s robotizací. S roboty to bude jako s mobily – nejdříve dlouho nic a pak budou všude, mají je Číňané, chystá je Elon Musk. Odpovědí na to, proč se sází právě na roboty humanoidní, je v tom, že vše je uzpůsobeno lidem, a tak by i roboti měli vypadat podobně. Ať jde o domácnosti, nebo sklady. Ve výrobě zůstanou jednoúčeloví roboti, ale jinde budou roboti humanoidní. Aby mohli třeba umývat doma nádobí. Jejich mozek nebude v nich, bude na internetu a rozhodně si s vámi pohovoří. Třeba o počasí.

Vraťme se k superinteligenci. Platí stále, že vznikne na počítačích firem, jako je Google či Amazon?

Je to skutečně závod několika silných firem. Jde o Anthropic, který částečně patří Amazonu, OpenAI, která je zase svázána s Microsoftem, a X.AI Elona Muska, ten ji zase kombinuje s Twitterem. Právě kvůli ní Twitter koupil, protože zajišťuje pro umělou inteligenci neustálý přísun dat. Pak je ještě Google, ten k hrůze svého vedení dost zaostává, panuje tam kolem toho úplná panika. V každém případě superinteligence vzniká v soukromých společnostech, mimo stát. S výjimkou Číny, tam se tak úplně neví, jak to vlastně je. Rozhodně tam ale do toho jdou naplno a nelze vyloučit, že při vývoji nakonec americké společnosti předstihnou. Čína už měla nejchytřejší otevřený model na světě, QWEN 2, byl pak překonán LLAMA 3 od Facebooku. Většina firem je ale z USA, dvě z Kanady, v Evropě je jediná ve Francii a jinak nic. Indie je nejdál v adopci AI v byznyse, ve vývoji ale ne. V Rusku nemají nic, bojují na Ukrajině a na AI nemají čas. Navíc jim všichni dobří programátoři dávno utekli.

Jde o miliardy i o elektřinu

Zrychluje se vývoj?

Vývojáři všude na světě původně čelili řadě bariér – první byl nedostatek dat, nyní spočívá v tom, že už všechna textová data umělá inteligence pohltila a jsou jí k dispozici. Teď vývojářské firmy pohlcují veškerá videodata. Platí za ně miliardy dolarů, ačkoli není jasné, zda například OpenAI na trénink modelu Sora ta data neukradla. Ale na tom všem se stále zdatnější AI trénuje. Její tvůrci jsou vlastně v pasti. Na jedné straně musí jít strašně rychle dopředu, což stojí velké peníze a ty pak naopak chybějí pro zajišťování bezpečnosti. Nejlepší současný programátor AI Ilya Sutskever – to je právě jeden z těch, kdo si uvědomili ohromné bezpečnostní riziko – z OpenAI raději odešel. Z OpenAI odešlo kvůli bezpečnosti více lidí a směřují často do Anthropiku, který se bezpečností zabývá v první řadě. V OpenAI, která stojí v čele vývoje, na bezpečnost dávají málo a Sutskever není byznysmen, ale vědec, a nechce být u toho, až superinteligence svým tvůrcům uteče. Právě naopak. Chce bezpečnou umělou inteligenci.