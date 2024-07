Až si v roce 2036 otevřete zpravodajství, jistě vás zaujme palcový titulek oznamující, že Česko má nový jaderný blok dodávající stabilně do sítě gigawatt bezemisní elektřiny. A to při výrobní ceně nižší, než za kolik se dnes dá silová elektřina koupit na evrop­ském trhu. To vše, pokud se naplní sliby, které premiér Petr Fiala, podporovaný vládními kolegy zodpovědnými za průmysl a finance, národu sdělil při oznámení, že největší investici v historii Česka, stavbu dvou velkých jaderných reaktorů v Dukovanech, zajistí korejská KHNP.

Pokud opravdu bude tou dobou pátý (a výhledově i šestý) dukovanský blok vyrábět za cenu 90 eur za megawatthodinu, jak předseda vlády sliboval, budou se pochopitelně stavět stejné dva bloky i v Temelíně. V takovém případě bude Česko energeticky za vodou. A pak bude jistě spravedlivé, aby okamžitě vznikl spolek pro výstavbu pomníku oslavujícího Petra Fialu, Jozefa Síkelu, ale i Karla Havlíčka z dnes opozičního ANO, který se jako bývalý ministr průmyslu též přihlásil o zásluhy za nastartování novodobého českého jaderného boomu. Nesmí chybět ani busta dlouholetého šéfa ČEZ Daniela Beneše, jehož lidé Korejce doporučili a který také bude u přípravných (a při jeho ředitelské dlouhověkosti třeba i dokončovacích) pracích na dukovanském bloku. Nemůže ale budoucnost vypadat jinak, než jak si ji Fiala namaloval?