V čele obecního úřadu v severočeských Hrobčicích je Jana Syslová už čtvrté volební období. Oblíbená starostka má jako patrně každý komunální politik řadu zkušeností s čerpáním dotací. Příspěvek, který se jí s kolegy podařilo získat na rekonstrukci zámku v Mirošovicích, je ale přece jen jiný. A to nejen co do výše dotace, která dosáhla bezmála 50 milionů korun.

V dlouhém marném hledání dotačního titulu, který by obci pomohl s financováním nákladných oprav, už se zdálo, že historický objekt čeká podobný osud jako jiné v regionech, tedy úplné zchátrání. Pokud totiž starosta nemá to štěstí, že v jeho katastru leží památka národního významu, nepatří zrovna k favoritům na dotace ministerstva kultury. Syslová našla peníze jinde.

Zámek v Mirošovicích je památkově chráněný, jde o kulturní památku, přesto dlouhá léta chátral a měnil se v ruinu. Když ho obec koupila, věřila jste pořád v jeho záchranu, nebo byla ve hře i možnost, že ho zbouráte a postaví se tam něco jiného?

Právě proto, že jde o kulturní památku, jsme budovu strhnout nemohli, musela by spadnout sama. Rekonstruovat jsme tedy museli. Tím, že je v centru obce, bylo to nebezpečné – opěrné zdi byly rozpadlé, chodily si tam hrát děti. Tak jsme si řekli, že zámek zkusíme s pomocí dotací opravit. Protože se nám v dotacích poměrně daří.

Kde jste hledali vhodné dotační programy? S ohledem na status zámku se nabízí třeba ministerstvo kultury, zkoušeli jste ho oslovit?

Možností bylo víc. Hodně jsme stáli o program ministerstva kultury, který se vztahuje na záchranu architektonického dědictví. Jenže naše obec má velké území, je tu dvanáct katastrů: devět „živých“ obcí a tři zasypané takzvanou Radovesickou výsypkou. No a zámek není jediná podobná budova, která obci patří. Další, přímo v Hrobčicích, je objekt bývalé středověké tvrze. Podali jsme tedy žádosti o dotace na zámek i na tvrz a z ministerstva se nám ozvali, že mohou podpořit jenom jednu z nich. A ať si vybereme kterou.